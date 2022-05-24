Москва, 24 мая, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает несправедливым, что Курильские острова не имеют русских названий. В эфире радио Sputnik он предложил исправить это и переименовать их в честь кораблей и событий русско-японской войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Мы пользуемся названиями не японскими, а населения айнов, которые проживали на этих островах. Я всегда задавался вопросом. Почему мы, имея полное основание говорить, что эти острова принадлежат России. Они кровью пропитаны. Весь Тихий океан пропитан русской кровью. Такие колоссальные потери мы получили в 1905 году, в 1945 году. Почему эти острова не имеют русских названий?» — отметил он.

Окончательно определиться с названием для островов, по мнению Рогозина, должны жители Курил. Он же предложил варианты для переименования: «Варяг», «Кореец» и Всеволод Руднев. Глава «Роскосмоса» считает, что группу островов Хабомаи можно назвать в честь русских героев моряков-тихоокеанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Курильские острова, где действует специальный, лучший в стране, преференциальный режим для бизнеса, правительство России продолжит развивать, привлекать инвесторов. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что политую кровью наших бойцов курильскую землю РФ никому не отдаст.