Хониара, , 05:53 — REGNUM Соломоновы острова и Китай до конца текущей недели заключат пакт в сфере безопасности, рамочное соглашение о котором было подписано между странами в апреле. Об этом со ссылкой на премьер-министра островного государства Манассе Согаваре 24 мая сообщает газета Solomon Time.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

По его словам, в ходе запланированного на текущей неделе визита в Хониару министра иностранных дел КНР Вана И «будут подписаны сразу несколько соглашений, включая пакт о безопасности, вокруг которого было так много споров».

Манассе Согаваре «Соломоновы острова приветствуют визиты всех своих ключевых партнёров по развитию. Мы останемся верны нашей политике «друзей для всех и никому не враги» и будем с нетерпением ожидать развития продуктивных отношений со всеми партнёрами».

Напомним, власти Австралии и США крайне болезненно отреагировали на договорённости Китая с Соломоновыми островами и пригрозили жёстким ответом на возможное размещение там китайских военных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, отношение со стороны ряда западных стран к Соломоновым островам, подписавшим соглашение в сфере безопасности с Китаем, является «неприемлемым и оскорбительным», заявил премьер-министр островного государства Манассе Согаваре.

Читайте также: Соломоновы острова все больше «дрейфуют» в сторону Китая — эксперт

Читайте ранее в этом сюжете: Соломоновы Острова обвинили Запад в неприемлемом и оскорбительном отношении