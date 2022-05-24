Артём, Приморский край, 24 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Веревочный городок по нацпроекту «Жильё и городская среда» обустраивают в детском парке Артёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Андрей Пронин ИА REGNUM Детский городок

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Уже заливают бетоном основания для скамеек в парке «Артёмка» в виде деревянных подиумов. Три малые архитектурные формы уже залиты и имеют формы круга. Элементы веревочной трассы выполнят из дерева, рядом по дизайн-проекту будет расположена зона для отдыха. Все скамейки-подиумы установят под тенью деревьев.

«Одной из главных задач при проектировании этой части парка было создание не только комфортного общественного пространства, но и сохранение всех зеленых насаждений. С этим учетом проект парка и создавался», — прокомментировали в мэрии Артёма.

В парке установят уличное освещение, сделают пешеходные дорожки, разобьют цветники. Территорию, где обустраивается веревочный городок, покроют резиновой крошкой.

Благоустройство парка продолжилось благодаря выбору жителей города.

«Парки и скверы в Приморье постепенно, но уверенно, преображаются. Многие из территорий для отдыха создавались ещё в советское время и долго не ремонтировались, особенно в небольших городах и посёлках, где местным бюджетам финансово трудно проводить реконструкции. В этом случае возможности нацпроекта идут, в конечном итоге, на благо жителей — они получают благоустроенные пространства, различные активности и комфортную среду для проживания. Кстати, этот детский парк начали ремонтировать ещё в прошлом году, всё делают постепенно, и летом подрядчики должны закончить работы. Веревочный городок даст возможность детям развиваться физически, вырабатывать смекалку, ловкость и просто радоваться», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Петропавловска-Камчатского до 30 мая предстоит определиться и проголосовать за один из объектов, который будет благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году. На голосование представлены сквер «Геологов» в районе улицы Мишенная и смотровая площадка на улице Высотная.