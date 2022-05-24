Богота, , 05:49 — REGNUM Решение о предоставлении Колумбии статуса основного союзника США вне блока НАТО является свидетельством подъёма взаимоотношений двух стран. Такое заявление сделал президент латиноамериканской республики Иван Дуке на своей странице в Twitter.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Отмечаем меморандум президента США Джо Байдена, [в соответствии с] которым Колумбия официально объявляется стратегическим союзником вне НАТО. Это решение подтверждает, что двусторонние отношения переживают хороший момент», — так написал политик у себя в микроблоге.

Ранее ИА REGNUM сообщало об официальном предоставлении Колумбии президентом США Джозефом Байденом статуса основного союзника Соединённых Штатов вне военного блока НАТО. Такой статус уже предоставлен 20 странам мира, он не влечёт никаких обязательств по безопасности со стороны Вашингтона, но даёт странам-партнёрам некоторые преимущества в сфере торговли вооружениями и сотрудничества в области безопасности.

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