Абуджа, 24 мая, 2022, 05:27 — ИА Регнум. На северо-востоке Нигерии в результате нападения боевиков из террористической группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP, организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли не менее 30 человек. Об этом со ссылкой на источники в вооружённых силах страны 24 мая сообщает Agence France-Presse (AFP).

Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

Отмечается, что трагедия произошла в штате Борно ещё 21 мая. Но информация о произошедшем из-за уничтожения боевиками ретрансляторов поступила только сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие нигерийской армии ликвидировали 43 боевиков в ходе антитеррористической операции на северо-востоке Нигерии.