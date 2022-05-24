Токио, 24 мая, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), с участием Японии, США, Индии и Австралии начался в столице Японии городе Токио. Об этом 24 мая сообщило японское национальное общественное телевидение.

The White House Саммит QUAD. 12 марта 2021 года, Вашингтон

Ключевыми темами предстоящего саммита заявлены региональная безопасность, углубление сотрудничества четырёх стран и реализация концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил дополнительно, что затронет вопросы вакцинации от COVID-19, изменения климата и переход на «зелёную энергетику».

Также, по всей вероятности, на саммите будет представлена инициатива по обмену данными о незаконном рыболовстве в Индо-Тихоокеанском регионе и создание новой формы сотрудничества в космической области, которая включит обмен информацией со спутников стран Quad.

Агентство Kyodo уточняет, что совместный документ саммита, скорее всего, не будет содержать жестких высказываний в адрес России в связи с ситуацией на Украине. Такой шаг будет сделан исходя из позиции Индии, у которой многолетние хорошие отношения с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Австралии назвали свои приоритеты в работе на саммите Quad.