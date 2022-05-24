Саммит лидеров стран — участниц Quad начался в Токио
Токио, 24 мая, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), с участием Японии, США, Индии и Австралии начался в столице Японии городе Токио. Об этом 24 мая сообщило японское национальное общественное телевидение.
Ключевыми темами предстоящего саммита заявлены региональная безопасность, углубление сотрудничества четырёх стран и реализация концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил дополнительно, что затронет вопросы вакцинации от COVID-19, изменения климата и переход на «зелёную энергетику».
Также, по всей вероятности, на саммите будет представлена инициатива по обмену данными о незаконном рыболовстве в Индо-Тихоокеанском регионе и создание новой формы сотрудничества в космической области, которая включит обмен информацией со спутников стран Quad.
Агентство Kyodo уточняет, что совместный документ саммита, скорее всего, не будет содержать жестких высказываний в адрес России в связи с ситуацией на Украине. Такой шаг будет сделан исходя из позиции Индии, у которой многолетние хорошие отношения с Россией.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Австралии назвали свои приоритеты в работе на саммите Quad.