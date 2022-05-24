Дальнегорск, Приморский край, 24 мая 2022, 05:17 — REGNUM Хлопок, сильный грохот и толчок услышали и ощутили вечером, 23 мая, жители Дальнегорска в Приморском крае. ЧП произошло на старом руднике горнодобывающего предприятия «Дальполиметалл». Пострадавших нет.

Дальнегорск, Приморский край
Дальнегорск, Приморский край
Алексей Иванов

«Жители города ощущали незначительные толчки. Дежурный синоптик от центра «Цунами» УГМС доложил, что у них информации о землетрясении в Дальнегорске нет. Обстановка штатная», — прокомментировали в правительстве Приморья.

Поясняется, что произошло обрушение старой выработки на руднике «2-й Советский». «Дальполиметалл» продолжает проверку горизонтов рудника. Транспортные выработки обследованы, разрушений нет. Сдвигов горной породы не зафиксировано. Комиссия обследует рудную залежь «Больничная».

Местные жители в соцсетях пишут, что грохот и подземный толчок были значительные. У кого-то качались люстры, падали со стен фоторамки:

«Честно, даже напугалась, думала, дом развалится».

«Так обрушилось, что весь город зашатался. Образовавшуюся пустоту ведь опять чем-то завалит. Так и город под землю уйдет».

«Ну ничего себе «незначительные толчки», вместе с диваном подпрыгнули».

«Ага, «незначительные», у некоторых фото со стен упали, люстры ходуном ходили».