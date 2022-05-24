Дальнегорск, Приморский край, 24 мая, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Хлопок, сильный грохот и толчок услышали и ощутили вечером 23 мая жители Дальнегорска в Приморском крае. ЧП произошло на старом руднике горнодобывающего предприятия «Дальполиметалл». Пострадавших нет.

Алексей Иванов Дальнегорск, Приморский край

«Жители города ощущали незначительные толчки. Дежурный синоптик от центра «Цунами» УГМС доложил, что у них информации о землетрясении в Дальнегорске нет. Обстановка штатная», — прокомментировали в правительстве Приморья.

Поясняется, что произошло обрушение старой выработки на руднике «2-й Советский». «Дальполиметалл» продолжает проверку горизонтов рудника. Транспортные выработки обследованы, разрушений нет. Сдвигов горной породы не зафиксировано. Комиссия обследует рудную залежь «Больничная».

Местные жители в соцсетях пишут, что грохот и подземный толчок были значительные. У кого-то качались люстры, падали со стен фоторамки:

«Честно, даже напугалась, думала, дом развалится».

«Так обрушилось, что весь город зашатался. Образовавшуюся пустоту ведь опять чем-то завалит. Так и город под землю уйдет».

«Ну ничего себе «незначительные толчки», вместе с диваном подпрыгнули».

«Ага, «незначительные», у некоторых фото со стен упали, люстры ходуном ходили».