Нанкин, Китай, , 05:07 — REGNUM По данным компании State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., было завершено строительство 800-киловольтной линии электропередачи сверхвысокого напряжения постоянного тока Байхэтань-Цзянсу, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

ЛЭП Yantarenergo.ru

Ожидается, что в конце июня проект линией электропередач протяженностью около 2080 км обеспечит передачу чистой гидроэнергии из юго-западной провинции Сычуань в восточно-китайскую экономическую мощную провинцию Цзянсу, сообщили в компании.

Проект будет введен в полную эксплуатацию в конце этого года, а мощность передачи электроэнергии достигнет 8 млн кВт, добавила компания, отметив, что для повышения эффективности были применены передовые технологии, такие как беспилотные летательные аппараты и распознавание искусственного интеллекта.

Строительство проекта началось в декабре 2020 года в рамках китайской программы передачи электроэнергии с запада на восток. После ввода в эксплуатацию он будет вырабатывать более 30 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что поможет сократить выбросы углекислого газа более чем на 25 млн тонн в год.

Тенденция зеленой передачи электроэнергии будет продолжаться по мере того, как Китай наращивает свои мощности по производству чистой и возобновляемой энергии. В период 2021–2025 годов в северо-западном и юго-западном регионах будет построено несколько проектов высоковольтных линий электропередачи. Ожидается, что они будут способны передавать в общей сложности 56 млн кВт электроэнергии.