Гонконг, Китай, 24 мая, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Отделение связи Центрального народного правительства в Специальном административном районе (САР) Гонконг поздравило Джона Ли с его назначением 20 мая центральным правительством на пост главы исполнительной власти САР на шестой срок, сообщает агентство Синьхуа.

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Госсовет КНР на заседании 20 мая принял решение назначить Ли главой исполнительной власти САР на шестой срок. Представитель офиса заявил, что Ли, несомненно, возглавит новое правительство САР и объединит людей из всех слоев общества, чтобы открыть новые горизонты в развитии Гонконга.

Пресс-секретарь отметил, что после своей победы на выборах подавляющим большинством голосов Ли был занят обогащением и улучшением политической повестки дня, а также поддержанием тесной связи с командой нынешнего руководства САР по таким вопросам, как экономическое развитие и средства к существованию людей.

Представитель сказал, что отделение связи будет полностью поддерживать Ли и правительство САР в осуществлении правового управления, полном и добросовестном осуществлении принципа «одна страна, две системы» и поможет Гонконгу встать на путь продвижения от порядка к процветанию.