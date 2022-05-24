Пекин, , 04:58 — REGNUM Китайская индустрия аутсорсинга услуг продемонстрировала устойчивый рост за первые четыре месяца этого года, показали данные Министерства коммерции, передает агентство Синьхуа.

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За период с января по апрель китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму 589,9 млрд юаней (около $87,4 млрд), что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость выполненных контрактов составила 387,2 млрд юаней, что на 15,3% больше в годовом исчислении.

Аутсорсинг — это деловая практика найма сторонней компании для выполнения услуг и производства товаров, традиционно выполняемых сотрудниками компании. Из общей суммы стоимость контракта на аутсорсинг оффшорных услуг выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 333,8 млрд юаней.

Аутсорсинг услуг с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства продемонстрировал быстрый рост: стоимость выполненных контрактов выросла на 6,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 50,5 млрд юаней за период с января по апрель. Число занятых в секторе на конец прошлого месяца составило 14,26 млн человек, что на 8,1% больше в годовом исчислении.