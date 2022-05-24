Пекин, 24 мая, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Общие кассовые сборы Китая в этом году достигли 15 млрд юаней ($2,22 млрд), в основном за счет фильмов, выпущенных во время недельного Праздника весны, который закончился 6 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

Согласно данным специализированной платформы, годовой доход возглавил фильм «Битва при Чосинском водохранилище II» с 4,06 млрд юаней сборов. Фильм является продолжением картины 2021 года, самого кассового фильма в Китае за все время, который заработал колоссальные 5,77 млрд юаней.

Действие происходит во время войны против агрессии США и за помощь Корее (1950-1953). «Битва» рассказывает историю китайских народных добровольцев, храбро сражающихся в морозную погоду в рамках жизненно важной кампании на водохранилище Чосин.

Комедия «Слишком круто, чтобы убивать» заняла второе место с 2,62 млрд юаней. «Красивый вид», также китайский художественный фильм, занял третье место с 1,38 млрд юаней сборов, сразу за ним последовал анимационный фильм «Медведи-соседи: Возвращение на Землю», заработавший 971 млн юаней.

Все четыре лидера проката были выпущены 1 февраля, на Китайский Новый год. Потребовалось 139 дней, чтобы годовой объем кассовых сборов достиг рубежа в 15 млрд юаней, что намного медленнее, чем в прошлом году из-за COVID-19.