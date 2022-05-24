Гуйян, Китай, 24 мая, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая, крупнейший центр обработки больших данных страны, построила 56 000 базовых станций 5G, сообщило Управление связи Гуйчжоу, передает агентство Синьхуа.

商业味太浓了，人满为患 Электрификация провинции Гуйчжоу, КНР

Все города, округа и поселки провинции теперь имеют доступ к сети 5G. По сообщению управления связи, в этом году Гуйчжоу планирует построить еще 26 000 базовых станций 5G, чтобы расширить охват 5G на большее количество деревень.

Что касается комплексного применения, то в этом году провинция намерена создать 200 сценариев применения 5G в 18 секторах, включая промышленный Интернет, энергетику, транспорт, образование и медицинское обслуживание, чтобы лучше способствовать развитию цифровой экономики.

Являясь первой в Китае национальной пилотной зоной для сбора больших данных, Гуйчжоу привлекла крупные предприятия и всемирно известные исследовательские институты, стремящиеся создать центры обработки больших данных и открыть региональные штаб-квартиры.