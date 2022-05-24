Гуанчжоу, Китай, , 04:49 — REGNUM Онлайн-семинар по трудоустройству работников из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая состоялся 22 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Житель Синьцзяна Ceyhun Kavakci

В семинаре, проведенном Цзинаньским университетом, расположенным в южно-китайском городе Гуанчжоу, приняли участие более 50 экспертов и студентов из различных университетов Китая.

Пригодная для жизни природная среда, более высокая заработная плата и доступ к высококачественному образованию являются одними из основных причин, по которым рабочие из Синьцзяна ищут работу за пределами региона, сказала приглашенный научный сотрудник Цзинаньского университета Чэнь Нин.

Она добавила, что трудовые права, свобода вероисповедания и право на использование своих собственных языков полностью защищены для трудящихся-мигрантов из Синьцзяна. По словам другого исследователя из Цзинаньского университета Ли Хуа, в хлопковой промышленности Синьцзяна нет так называемой проблемы «принудительного труда», поскольку она имеет высокую степень механизации и соответствует высоким стандартам труда.

Ли отметил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Синьцзяна, повысили операционные издержки во всех звеньях отраслевой цепочки, сделав американских импортеров и потребителей основными плательщиками возросших издержек.

Научный сотрудник Юго-Западного университета политологии и права Ван Ша сказал, что права людей всех этнических групп в Синьцзяне, включая занятость, трудовые права и гендерное равенство, полностью защищены. Ван сказал, что уровень образования и намерения женщин из числа этнических меньшинств в Синьцзяне постоянно повышаются, что способствует их реализации индивидуальных ценностей.