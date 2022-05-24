Канберра, 24 мая, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Приоритетами работы с Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония) власти Австралии назвали распространение вакцины от COVID-19 в регионе, борьбу с изменением климата и активизацию усилий при переходе к «зелёной энергетике». Об этом 24 мая сообщило издание The Australian.

(сс) Orderinchaos Энтони Альбанезе

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что работа в рамках Quad занимает ключевое место во внешней политике Австралии. Новое правительство продолжит работу с партнёрами по диалогу. Среди приоритетов в работе будут вопросы доступности вакцин от COVID-19 и укрепление систем здравоохранения. Также в качестве приоритетных тем премьер Австралии назвал поддержку усилий стран региона в борьбе с изменением климата и при переходе к «зелёной» энергетике, а также повышение их устойчивости к киберугрозам.

Кроме того, сообщается, что премьер Австралии после саммита лидеров Quad проведёт двусторонние встречи с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министрами Индии и Японии Нарендрой Моди и Фумио Кисидой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы стран Quad в рамках предстоящего саммита в Токио могут запустить механизм обмена данными о незаконном рыболовстве в Индо-Тихоокеанском регионе.