Владивосток, 24 мая, 2022, 04:47 — ИА Регнум. В Приморском крае отмечается снижение цен на битум, рубероид и мастику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Цистерна с битумом

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Стабилизировать ситуацию на рынке строительных материалов в условиях санкций удалось благодаря оперативным государственным мерам.

«Битум строительный подешевел на 3%, рубероид — на 7%, мастика кровельная, изоляционная — на 6%, арматура — на 4%, уголок, сталь листовая, доски — 1%», — пояснили специалисты.

По словам министра строительства Приморья Виталия Блоцкого, в рамках антикризисного плана регулярный мониторинг цен на стройматериалы ведется еженедельно совместно с антимонопольной службой.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Приморье в апреле 2022 года увеличилась и составила 16,06% после 14,96% в марте, что выше значения по Дальнему Востоку (15,54%).