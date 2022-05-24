Пекин, 24 мая 2022, 04:45 — REGNUM Китай создаст новую группу национальных парков в этом году на фоне своих усилий по ускорению строительства систем национальных парков и ботанических садов, сообщает агентство Синьхуа.
Эта новость была обнародована 20 мая во время рекламной акции, посвященной Международному дню биологического разнообразия 2022 года, который приходится на 22 мая.
В Китае создана система, основой которой являются национальные парки, поддерживаемые природными заповедниками и дополняемые природными парками. Система защитила более 90% типов наземных экосистем и 71% видов дикой флоры и фауны, включив их в национальный список охраны.
Однако тенденцию к деградации биоразнообразия еще предстоит обуздать, заявил партийный глава Министерства экологии и окружающей среды Китая Сунь Цзиньлун, призвав международное сообщество активизировать усилия.
Сунь подчеркнул необходимость ускорения темпов совершенствования системы политики в отношении биоразнообразия и привлечения большего числа представителей общественности к участию в усилиях по защите.