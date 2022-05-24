Пекин, , 04:45 — REGNUM Китай создаст новую группу национальных парков в этом году на фоне своих усилий по ускорению строительства систем национальных парков и ботанических садов, сообщает агентство Синьхуа.

Природа Цитата из к/ф «Охота на дикарей». реж Тайка Вайтити. 2016. Новая Зеландия

Эта новость была обнародована 20 мая во время рекламной акции, посвященной Международному дню биологического разнообразия 2022 года, который приходится на 22 мая.

В Китае создана система, основой которой являются национальные парки, поддерживаемые природными заповедниками и дополняемые природными парками. Система защитила более 90% типов наземных экосистем и 71% видов дикой флоры и фауны, включив их в национальный список охраны.

Однако тенденцию к деградации биоразнообразия еще предстоит обуздать, заявил партийный глава Министерства экологии и окружающей среды Китая Сунь Цзиньлун, призвав международное сообщество активизировать усилия.

Сунь подчеркнул необходимость ускорения темпов совершенствования системы политики в отношении биоразнообразия и привлечения большего числа представителей общественности к участию в усилиях по защите.