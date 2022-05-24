Хух-Хото, Китай, , 04:42 — REGNUM Девять оленят Давида родились в природном заповеднике Дациншань в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщило бюро управления заповедником, передает агентство Синьхуа.

Олень

Это первое поколение потомства, рожденное у оленей Давида, которые были выпущены в дикую природу в этом регионе. В сентябре 2021 года, чтобы восстановить дикую популяцию исчезающего животного, Китай выпустил в заповедник 27 оленей.

Сотрудники заповедника надевают на оленей ошейники спутникового слежения, чтобы следить за их деятельностью в дикой природе, что позволяет исследователям своевременно получать информацию о состоянии их здоровья, чтобы обеспечить их безопасность.

Последние результаты мониторинга показывают, что популяция оленей изначально адаптировалась к горному климату и успешно размножалась, что указывает на то, что выпуск оленей в дикую природу достиг раннего успеха.

Олени Давида, также известные как олени милу, являются эндемиками в Китае, где они носят прозвище «сибусян», или «не похожие ни на кого из четырех», из-за их уникальных особенностей — лошадиной морды, ослиного хвоста, коровьих копыт и оленьих рогов.

Олень милу находится под первоклассной национальной охраной в Китае. В настоящее время их численность в стране достигло почти 10 000 особей.