Наньнин, Китай, 24 мая, 2022, 04:39 — ИА Регнум. По данным национального заповедника белоголовых лангуров в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, популяция белоголового лангура, находящегося под угрозой исчезновения, увеличилась примерно до 1300 особей, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило Детёныш яванских лангуров

Белоголовый лангур — один из самых исчезающих видов приматов в мире. В 1980-х годах его популяция сократилась примерно до 300 особей из-за вырубки лесов, мелиорации земель и браконьерства. Отличающиеся белой шерстью на голове, эти животные обитают в карстовых холмах между реками Цзоцзян и Минцзян в городе Чунцзо в Гуанси.

В 2005 году в Чунцзо был создан природный заповедник регионального уровня для защиты редких приматов. В 2012 году он был преобразован в национальный заповедник.

К настоящему времени в заповеднике было восстановлено 46,67 га среды обитания в интересах лангуров. Также был построен экологический коридор, а также ботанический сад, обеспечивающий источник пищи и удаленную систему видеонаблюдения, помогающую решить проблему фрагментации среды обитания и оказывающую помощь в контроле и защите белоголового лангура.