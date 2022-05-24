Популяция белоголовых лангуров в китайском Гуанси выросла до 1300 особей
Наньнин, Китай, 24 мая, 2022, 04:39 — ИА Регнум. По данным национального заповедника белоголовых лангуров в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, популяция белоголового лангура, находящегося под угрозой исчезновения, увеличилась примерно до 1300 особей, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.
Белоголовый лангур — один из самых исчезающих видов приматов в мире. В 1980-х годах его популяция сократилась примерно до 300 особей из-за вырубки лесов, мелиорации земель и браконьерства. Отличающиеся белой шерстью на голове, эти животные обитают в карстовых холмах между реками Цзоцзян и Минцзян в городе Чунцзо в Гуанси.
В 2005 году в Чунцзо был создан природный заповедник регионального уровня для защиты редких приматов. В 2012 году он был преобразован в национальный заповедник.
К настоящему времени в заповеднике было восстановлено 46,67 га среды обитания в интересах лангуров. Также был построен экологический коридор, а также ботанический сад, обеспечивающий источник пищи и удаленную систему видеонаблюдения, помогающую решить проблему фрагментации среды обитания и оказывающую помощь в контроле и защите белоголового лангура.