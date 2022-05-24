Франкфурт-на-Майне, Германия, , 04:36 — REGNUM Третий грузовой поезд недавно прибыл во Франкфурт из Китая, что откроет больше возможностей для бизнеса города, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

Учитывая, что перевозки морским и воздушным транспортом затруднены, грузовые поезда Китай-Европа стали еще одним способом прямого сообщения, сказал в недавнем интервью Синьхуа генеральный директор индустриального парка в Хйхст во Франкфурте Кавус Хедерзаде.

«Это повысит жизнеспособность логистической отрасли во Франкфурте и откроет больше возможностей для бизнеса», — сказал Хедерзаде.

Отправившись из китайского города Шэньян, грузовой поезд с автозапчастями и комплектующими прибыл 18 мая в район Хёхст во Франкфурте. Это был третий грузовой поезд, прибывший во Франкфурт из Китая за последние 12 месяцев.

Поскольку грузовые поезда Китай-Европа регулярно посещают все большее число пунктов назначения в европейских странах, до сих пор не было регулярного грузового поезда, связывающего Франкфурт с Китаем.

Расположенный в центре европейского континента, Франкфурт имеет хорошее сообщение с другими пунктами назначения в Европе. Поскольку стоимость перевозки морским транспортом колеблется на относительно высоком уровне, грузовые поезда Китай-Европа станут важной альтернативой, сказал Хедерзаде.