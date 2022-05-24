Тегеран, , 04:34 — REGNUM По меньшей мере пятеро человек погибли в результате частичного обрушения 10-этажного здания в иранском городе Абадан (юго-западная провинция Хузестан), 23 мая передало государственное телевидение Ирана.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Под завалами оказались не менее 80 человек. Для их вызволения в город отправили семь спасательных машин, две группы собак-спасателей, вертолет и несколько бригад скорой помощи. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в провинции Хунань в центральном Китае, обрушился многоэтажной дом, что стало причиной гибели 53 человек.

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