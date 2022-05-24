Анадырь, , 04:33 — REGNUM Путина-2022 на Чукотке стартует 8 июня, сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия округа.

Рыба Fish.gov.ru

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Первыми промысел на речных и озерных водоемах открывает Анадырский район на реке Хатырка — 8 июня. В Мейныпильгынской озерно-речной системе и на озере Кайпыльгин путина начнется с 25 июня, от лагуны Ореадны до лагуны Тымна — с 25 июня.

На Анадырском лимане рыбу можно будет ловить с 20 июня, а на морской акватории Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского морей — с 1 июля.

Общинам коренных малочисленных народов распределили 205,761 тонн тихоокеанских лососей. Это почти 70 тонн горбуши, 113,183 тонн кеты и 22,632 тонн нерки. В этом году добычу лососей планируют вести 11 общин.

Объемы вылова для традиционного рыболовства: выделено 911 тонн лососевых (255 тонн горбуши, 466,5 тонн кеты и 189,5 тонн нерки). Промышленные предприятия смогут добыть 2045 тонны красной рыбы: 272 тонн горбуши, 1 542 тонн кеты и 249 тонн нерки. Для любительского рыболовства отведено 14,5 тонн лососевых: 3 тонны горбуши, 10 тонн кеты и 1,5 тонны нерки.

Объемы для промышленного и любительского рыболовства не окончательные, в случае потребности, комиссия выделит дополнительные квоты. Всего в резерве 672,95 тонн лососевых.

С 25 июля для обеспечения пропуска производителей лососей на нерестилища определили режим проходных дней для всех видов рыболовства. В Анадырском лимане — понедельник и вторник, в горле реки Анадырь, заливе Онемен, реках Великая и Анадырь — среда и четверг.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого в браконьерстве задержали волгоградские полицейские, в автомобиле у него были обнаружены мешки с незаконно добытой рыбой.