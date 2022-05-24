Владивосток, , 04:21 — REGNUM Годовая инфляция в Приморье в апреле 2022 года увеличилась и составила 16,06% после 14,96% в марте, что выше значения по Дальнему Востоку (15,54%), сообщается на сайте Банка России.

Инфляция © ИА REGNUM

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Годовой прирост цен на продовольственные товары в апреле увеличился до 18,30% после 15,92% в марте.

Рост издержек животноводческих предприятий привел к повышению цен на молоко и молочную продукцию.

Рост затрат производителей на выпуск жестяной тары, связанный с проблемами в поставках импортного материала из-за усиления санкционного давления, обусловил рост цен на рыбные консервы.

Снизились из-за поставок из Китая цены на капусту и бананы.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в апреле уменьшился до 19,03% после 19,25% в марте.

Годовой прирост цен в сфере услуг в апреле увеличился и составил 8,96% после 7,98% в марте.

Удорожание обслуживания самолетов из-за нарушения поставок импортных комплектующих привело к увеличению годовых темпов прироста цен на услуги воздушного транспорта.

Подорожали проезд в такси и общественном транспорте из-за роста издержек на техническое обслуживание, а также услуги связи.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Магаданской области в апреле увеличилась на 0,51 процентного пункта (п. п.) и составила 13,16%.