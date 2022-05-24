Киев, 24 мая, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Киев разработал альтернативный план действий на случай смерти представителей руководства Украины, в том числе и президента. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Он отметил, что речь идет о «разделении» президента, а также премьер-министра страны Дениса Шмыгаля и спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Кроме того, по словам Зеленского, украинское правительство было поделено на две части, которые якобы смогут дублировать функции друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на жизнь Владимира Зеленского якобы покушались более десяти раз. 21 мая телеграм-канал «Образ будущего» передал информацию о том, что родители президента Украины якобы находятся в Израиле и уже получили гражданство этой страны, а их новым соседом является украинский олигарх Игорь Коломойский.