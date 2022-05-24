Токио, 24 мая 2022, 04:17 — REGNUM Механизм обмена данными о незаконном рыболовстве в Индо-Тихоокеанском регионе могут запустить в рамках предстоящего саммита в Токио лидеры четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в котором участвуют Япония, США, Индия и Австралия. Об этом 24 мая сообщает агентство Kyodo.

Саммит QUAD. 12 марта 2021 года, Вашингтон
Саммит QUAD. 12 марта 2021 года, Вашингтон
The White House

Инициатива об обмене данными может быть принята, учитывая незаконную деятельность в регионе, которую осуществляет ряд государств, включая Китай.

Саммит лидеров Quad состоится в Токио и станет второй очной встречей глав четырёх государств. Первый состоялся осенью 2021 года в Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз пообещал, что он и его новый министр иностранных дел Пенни Вонг отправятся на встречу в Токио с лидерами стран Quad.

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