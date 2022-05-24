Токио, 24 мая, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Механизм обмена данными о незаконном рыболовстве в Индо-Тихоокеанском регионе могут запустить в рамках предстоящего саммита в Токио лидеры четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в котором участвуют Япония, США, Индия и Австралия. Об этом 24 мая сообщает агентство Kyodo.

The White House Саммит QUAD. 12 марта 2021 года, Вашингтон

Инициатива об обмене данными может быть принята, учитывая незаконную деятельность в регионе, которую осуществляет ряд государств, включая Китай.

Саммит лидеров Quad состоится в Токио и станет второй очной встречей глав четырёх государств. Первый состоялся осенью 2021 года в Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз пообещал, что он и его новый министр иностранных дел Пенни Вонг отправятся на встречу в Токио с лидерами стран Quad.