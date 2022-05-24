Магадан, 24 мая, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Магаданской области в апреле увеличилась на 0,51 процентного пункта (п. п.) и составила 13,16%, сообщается на сайте Банка России.

ИА REGNUM Инфляция

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Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился на 0,87 п. п., до 16,34%.

Увеличение расходов производителей на сырье, упаковку, оборудование привело к повышение годовых темпов прироста цен на сливочное масло и сыры, кондитерские изделия.

В апреле годовой темп прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,68 п. п. и составил 13,82%.

Увеличение затрат на закупку импортных комплектующих, сырья и материалов привело к повышению цен на мебель, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в апреле уменьшился на 0,11 п. п., до 8,52%. Подешевели в годовом выражении авиаперелёты.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Хабаровском крае в апреле увеличилась и составила 15,14% после 14,36% в марте.