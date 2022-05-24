Киев, 24 мая, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Законопроект, дающий право украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или не выполняющих приказ, внесла депутат Верховной Рады Украины, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Законопроект 23 мая внесён в базу данных Рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Безуглая предложила внести изменения в статут внутренней службы украинской армии, касающийся обеспечения возможности прекратить криминальные правонарушения в условиях особого периода.

На сегодняшний день в документе сказано, что командир или начальник может в боевой обстановке отдать приказ о применении оружия, либо применить его сам, в случае, если прекратить иным способом криминальное правонарушение невозможно, «при этом не причиняя смерти военнослужащему».

В законопроекте предлагается убрать из документа часть фразы «при этом не причиняя смерти военнослужащему». Если убрать это уточнение, то фактически офицеры официально получат право на законных основаниях убивать совершивших криминальное правонарушение.

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