Хабаровск, 24 мая, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Хабаровском крае в апреле увеличилась и составила 15,14% после 14,36% в марте. При этом она осталась ниже, чем в ДФО (15,54%) и России в целом (17,83%), сообщается на сайте Банка России.

Инфляция

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Увеличение инфляции вызвано ростом издержек производителей и поставщиков на фоне нарушения логистических и производственных цепочек из-за усиления антироссийских санкций.

Годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился до 20,28% в апреле после 17,64% в марте. Подорожали молоко, мясо, сыр, сливочное масло, конфеты, шоколад, мучные изделия.

При этом сдерживающее воздействие на динамику цен на продукты питания оказал ассортимент некоторых фруктов и овощей. Подешевели бананы, капуста.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в апреле снизился до 16,60% после 17,79% месяцем ранее.

Снизились цены на смартфоны, компьютеры, телерадио- и электротовары, бензин.

Годовой прирост цен в сфере услуг увеличился и составил 6,52% в апреле после 5,29% в марте.

Отмечается рост цен на услуги связи, на проезд в коммерческих городских автобусах и маршрутных такси.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Якутии в апреле увеличилась по сравнению с мартом на 1,91 — до 12,87%.