Москва, 24 мая, 2022, 03:47 — ИА Регнум. В Москве 24 и 25 мая ожидается холодная погода с дневными температурами до +7… +12 °C, заметного потепления — до +19 °C — следует ожидать 26 мая. Об этом 24 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

(сс) Free-Photos В ожидании тепла

приводит слова Вильфанда ТАСС «В ближайшие дни погода холодная… всего лишь +7… +12 °C прогнозируется во вторник, а в среду — около +12… +14 °C… 26 числа будет уже +15… +19 °C тепла».

По словам метеоролога, холодная погода в столице обусловлена нахождением региона в тылу циклона, с преобладанием северного и северо-западного ветра. Это приводит к месячному отставанию температуры от климатической нормы, что более соответствует апрелю.

Как сообщало ИА REGNUM, российские метеорологи летом планируют перейти в оценке погоды на новые климатические нормы.