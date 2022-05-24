Якутск, 24 мая, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Якутии в апреле увеличилась по сравнению с мартом на 1,91 — до 12,87%. При этом она по-прежнему осталась ниже, чем в регионах Дальнего Востока (15,54%) и России в целом (17,83%), сообщается на сайте Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

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Увеличение инфляции в республике, как и по стране, было в основном вызвано ростом издержек производителей и поставщиков на фоне нарушения логистических и производственных цепочек из-за санкций. Дополнительное проинфляционное влияние оказало и исчерпание запасов местных овощей.

Годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился до 15,37% в апреле после 13,03% в марте. Рост издержек животноводов привел к повышению годового темпа прироста цен на молоко и мясо. Неурожай в 2021 году вследствие аномальной погоды обусловил увеличение годового темпа прироста цен на капусту, свеклу, морковь и картофель.

Увеличились в цене и конфеты, шоколад, мучные изделия.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в апреле увеличился до 10,96% после 9,26% месяцем ранее. Снижение предложения легковых автомобилей из-за временной приостановки деятельности в России ряда автопроизводителей и ограничения импортных поставок обусловило повышение годового темпа прироста цен на машины.

Годовой прирост цен на услуги в апреле увеличился до 11,71% после 10,16% в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке годовая инфляция в апреле увеличилась до 9,67% после 7,17% в марте.