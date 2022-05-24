Красноярск, 24 мая, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Во вторник, 24 мая, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +20… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Конец мая. В парке Гремячая Грива

В 07:10 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 24 на 25 мая ожидается до +10… +13 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 5−10 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В среду, 25 мая, в Красноярске до +23… +28 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +12… +14 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 26 мая, в Красноярске ожидается до +21… +24 °C днём и до +10… +12 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 24−26 мая в Красноярске ожидается аномально-жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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