Херсон, 24 мая, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Русский язык получит статус государственного наравне с украинским в освобождённой российской армией в результате спецоперации по денацификации Херсонской области на Украине. Об этом 23 мая сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

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Стремоусов уточнил, что русский язык в регионе станет государственным и основным языком для делопроизводства, общения, всех вопросов государственного значения. При этом украинский язык не будет запрещён и не потеряет своего статуса государственного языка.

Как пояснил Стремоусов, администрация Херсона не собирается никоим образом «играть в какие-то языковые истории». Обучение в школах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы украинские классы.

Кроме того, Стремоусов напомнил, что в Херсонской области проживает большая община крымских татар. На встрече с общиной будет поднят вопрос о целесообразности придания статуса государственного крымско-татарскому языку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Херсонская область официально вводится бивалютная зона. В регионе наряду с гривной будет использоваться российский рубль.