Анадырь, 24 мая, 2022, 03:25 — ИА Регнум. На Чукотке годовая инфляция в апреле увеличилась до 9,67% после 7,17% в марте, сообщается на сайте Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

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Инфляция в округа осталась ниже, чем в общем на Дальнем Востоке (15,54%) и России (17,83%). Увеличение инфляции на Чукотке в основном было вызвано сокращением числа авиарейсов на внутренних направлениях. Дополнительное влияние оказали рост издержек производителей на фоне нарушения логистических цепочек из-за усиления санкционного давления, эффект низкой сравнительной базы 2021 года и прошедшее ослабление рубля, повлиявшее на динамику цен на непродовольственном рынке с временным лагом.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в апреле увеличился до 9,00% после 8,69% в марте, на непродовольственные товары в апреле увеличился до 3,74% после 3,30% в марте и на услуги до 17,24% после 7,31% в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция на Дальнем Востоке в апреле увеличилась до 15,54% (в марте — 14,48%). Но она остаётся ниже, чем в целом по России — 17,83%.