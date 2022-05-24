Анкара, , 03:14 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис «больше не существует» для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом турецкий лидер заявил 23 мая в ходе выступление по итогам заседания правительства республики.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так Эрдоган отреагировал на визит Мицотакиса в США. Президент обвинил греческого премьер-министра в том, что Афины вмешиваются в диалог Вашингтон и Анкары. Он напомнил что, Турция просила не вмешивать в переговорный процесс третьи страны.

Речь идет о заявлении Мицотакиса, призвавшего США не продавать Турции истребители F-16. Несмотря на это Эрдоган надеется, что американские власти проигнорируют греческого политика. Он также напомнил, что Турция заявляла о своей нацеленности на борьбу с терроризмом и союзничество в вопросе расширения Североатлантического альянса.

При этом Эрдоган обвинил греческую сторону в плохом отношении к Анкаре из-за ее поддержки ФЕТО — движения турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена, которого турецкое руководство подозревает в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Турция отказалась от участия в военных учениях НАТО Tiger Meet, местом проведения которых в альянсе выбрали Грецию.

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