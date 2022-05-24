Пхеньян, , 03:08 — REGNUM В Северной Корее за сутки было выявлено более 134 тыс. человек с симптомами «неизвестной лихорадки». Об этом 24 мая сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за последние 24 часа было выявлено 134 510 человек с симптомами лихорадки. Общее количество таких пациентов с конца апреля составило более 2,94 млн. Выздоровело от неустановленной болезни 2,54 млн человек, 400 тыс. ещё проходят лечение. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, их общее количество осталось прежним — 68 случаев.

В Сеуле предполагают, что к «заболевшим лихорадкой» в Северной Корее относят не только заразившихся коронавирусной инфекцией. Допускается, что власти КНДР могут вести статистику граждан с симптомами лихорадки в связи с отсутствием возможности массово тестировать пациентов и точно выявлять COVID-19.

«Спустя несколько дней после введения максимального уровня системы противоэпидемической борьбы заболеваемость и смертность резко снизились, а число поправившихся возросло, что привело к эффективному контролю над распространением пандемии и сохранению стабильной ситуации», — сказано в сообщении ЦТАК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной Корее было выявлено около 168 тыс. пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки».

Читайте ранее в этом сюжете: В КНДР за сутки выявили около 168 тысяч пациентов с симптомами «лихорадки»