Пхеньян, 24 мая, 2022, 03:08 — ИА Регнум. В Северной Корее за сутки было выявлено более 134 тыс. человек с симптомами «неизвестной лихорадки». Об этом 24 мая сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за последние 24 часа было выявлено 134 510 человек с симптомами лихорадки. Общее количество таких пациентов с конца апреля составило более 2,94 млн. Выздоровело от неустановленной болезни 2,54 млн человек, 400 тыс. ещё проходят лечение. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, их общее количество осталось прежним — 68 случаев.

В Сеуле предполагают, что к «заболевшим лихорадкой» в Северной Корее относят не только заразившихся коронавирусной инфекцией. Допускается, что власти КНДР могут вести статистику граждан с симптомами лихорадки в связи с отсутствием возможности массово тестировать пациентов и точно выявлять COVID-19.

«Спустя несколько дней после введения максимального уровня системы противоэпидемической борьбы заболеваемость и смертность резко снизились, а число поправившихся возросло, что привело к эффективному контролю над распространением пандемии и сохранению стабильной ситуации», — сказано в сообщении ЦТАК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной Корее было выявлено около 168 тыс. пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки».