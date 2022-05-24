Красноярск, 24 мая, 2022, 03:08 — ИА Регнум. ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» не согласилось с изъятием у него в пользу государства 11 объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожного вокзала в Норильске, и обжалует вердикт. Апелляционную жалобу суд начнёт рассматривать 8 июня 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Также апелляционная жалоба поступила и от АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина». Их рассмотрят совместно.

Напомним, в начале апреля 2022 года красноярский арбитраж по иску Западно-Сибирской транспортной прокуратуры изъял в пользу государства, как из чужого незаконного владения, норильский железнодорожный вокзал, мост через реку Норильская и ряд участков железнодорожной инфраструктуры.

До этого у ПАО по той же схеме было изъято 30 причалов в том же регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо деприватизации имущества «Норникеля», в России по искам Генпрокуратуры РФ изъяты контрольные пакеты акций трёх крупных предприятий. В список национализированных активов вошли пакеты акций «Кучуксульфата» из Алтайского края (решение обжалуется), «Башкирской содовой компании» (актив перешел в собственность РФ) и «Соликамского магниевого завода» из Пермского края (вердикт может быть обжалован).

Читайте также: Прокурор судится с «Норникелем» — миллиардер Потанин отдал активы в Сибири?