Москва, , 02:48 — REGNUM Арбитраж Москвы лишь частично удовлетворил многомиллионный иск Минобороны России к разработчику ракетного оружия — ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»). Из более чем 28 млн рублей, запрашиваемых истцом, ответчику предстоит выплатить только 3 млн рублей. Решение судьи Скворцовой может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Министерство Обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Суд в остальной части требования решил отказать.

В деле речь шла «о взыскании неустойки за нарушение сроков направления расчетно-калькуляционных материалов по государственному контракту», который был подписан 29 апреля 2021 года. Сумма запрошенной неустойки составила 28,689 млн рублей.

Напомним, спор слушался с марта 2022 года. Он был далеко не единственным, так как стороны связывают многолетние госконтракты.