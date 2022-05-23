Нальчик, 24 мая, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Арбитраж Кабардино-Балкарии отказал налоговому органу во введении наблюдения, как первого этапа в процедуре банкротства, в отношении ООО «Научно-производственное объединение «Нальчикский бумажный комбинат». Производство по делу было прекращено. Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

О причинах отказа пока не сообщается. Обнародована только результативная часть вердикта.

Напомним, дело пыталось инициировать УФНС России по региону в январе 2022 года. В качестве обоснования назывался долг в размере более 735 тыс. рублей.