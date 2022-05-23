УФНС отказали во введении наблюдения за бумажным комбинатом Нальчика
Нальчик, 24 мая, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Арбитраж Кабардино-Балкарии отказал налоговому органу во введении наблюдения, как первого этапа в процедуре банкротства, в отношении ООО «Научно-производственное объединение «Нальчикский бумажный комбинат». Производство по делу было прекращено. Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней, передаёт ИА REGNUM.
О причинах отказа пока не сообщается. Обнародована только результативная часть вердикта.
Напомним, дело пыталось инициировать УФНС России по региону в январе 2022 года. В качестве обоснования назывался долг в размере более 735 тыс. рублей.
Справка: комбинат занимается производством картона и бумаги с 2011 года. Владеют активом компания «Карпак-Н» (доля — 70%) и Заур Сабанчиев — 2,66%. Оставшаяся часть — в собственности компании.