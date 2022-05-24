Москва, , 02:32 — REGNUM Западные партнёры показали свою недоговороспособность, поэтому ждать, пока в Россию вернутся иностранные компании, означает «ничего не делать». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая в рамках проекта гимназии имени Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру». Текст выступления министра размещён на сайте МИД России.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лавров пояснил, что правильный путь для России — это полагаться на сеть партнёрств в евразийском регионе, так как западные партнёры уже не в первый раз доказали свою недоговороспособность.

«Надеяться, что вернется McDonald’s (я так грубо описываю), значит, опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они недоговороспособны», — указал Лавров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экономические связи России и Китая в скором времени будут укрепляться с большей скоростью, поскольку Запад «занимает позицию диктатора». А растущее взаимодействие Москвы и Пекина позволит российской стороне реализовывать планы по развитию восточных регионов страны.

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