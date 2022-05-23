Москва, 24 мая, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Западные партнёры показали свою недоговороспособность, поэтому ждать, пока в Россию вернутся иностранные компании, означает «ничего не делать». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая в рамках проекта гимназии имени Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру». Текст выступления министра размещён на сайте МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров пояснил, что правильный путь для России — это полагаться на сеть партнёрств в Евразийском регионе, так как западные партнёры уже не в первый раз доказали свою недоговороспособность.

«Надеяться, что вернется McDonald’s (я так грубо описываю), значит опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали, и не первый раз, что они недоговороспособны», — указал Лавров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экономические связи России и Китая в скором времени будут укрепляться с большей скоростью, поскольку Запад «занимает позицию диктатора». А растущее взаимодействие Москвы и Пекина позволит российской стороне реализовывать планы по развитию восточных регионов страны.