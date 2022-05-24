Оттава, , 02:30 — REGNUM Не менее десяти человек погибли с 21 мая в Канаде из-за инцидентов с грозой в провинциях Квебек и Онтарио, передал телеканал CTV.

Ночная гроза Leorex

Ранее сообщалось о восьми жертвах подобных происшествий. Позже погибли еще два человека. Девять смертельных случаев связаны с поваленными деревьями. Еще один человек погиб после опрокидывания лодки.

Электросетевые компании пострадавших провинций объявили, что в Онтарио без света остаются примерно 185 тысяч потребителей, а в Квебеке — почти 200 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая на американский город Гейлорд (штат Мичиган) обрушился ураган, который привел к гибели одного человека. Кроме того, в результате разгула природной стихии пострадали более 40 жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Мичиган в результате торнадо погиб человек, более 40 пострадали