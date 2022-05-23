Вашингтон, 24 мая, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Администрация США может высвободить дизельное топливо из национальных резервов для снижения цен на топливном рынке, 23 мая передал телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

succo Контейнер с дизельным топливом

По его информации, распоряжение подготовить такие шаги уже дал американский президент Джо Байден. При этом в Белом доме понимают, что дизельные запасы достаточно малы и эффект от принимаемого решения будет недолгим.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Американская автомобильная ассоциация объявила, что в США зафиксирован новый рекорд цены на бензин, которая достигла $4,596 за галлон (примерно $1,21 за литр).