Вашингтон, 24 мая 2022, 02:04 — REGNUM Президент США Джо Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника Соединённых Штатов вне военного блока НАТО. Об этом говорится в распространённом 23 мая меморандуме пресс-службы Белого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, о намерении наделить Колумбию, которая давно «является ключевым элементом наших общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического» Западного полушария, статусом основного союзника США вне Североатлантического альянса Байден заявил в марте.
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