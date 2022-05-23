Вашингтон, 24 мая, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника Соединённых Штатов вне военного блока НАТО. Об этом говорится в распространённом 23 мая меморандуме пресс-службы Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Джо Байден «В рамках своих полномочий как президента… я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении наделить Колумбию, которая давно «является ключевым элементом наших общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического» Западного полушария, статусом основного союзника США вне Североатлантического альянса Байден заявил в марте.

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