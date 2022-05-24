Богота, , 01:54 — REGNUM Специалистов по разминированию направит в одну из европейских стран Колумбия для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщил 23 мая министр национальной обороны республики Диего Молано.

Сапёр Fishki.net

По словам Молано, украинских солдат будут обучать разминированию 11 военных инженеров армии Колумбии. Планируется, что колумбийские специалисты будут находиться в одной из стран, входящих в военный блок НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, для прекращения конфликта на Украине Западу необходимо воздержаться от поставок вооружений и информационных войн. Об этом глава Белоруссии заявил в послании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, которое ранее было передано постоянным представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым.

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