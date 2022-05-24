Бразилиа, , 01:49 — REGNUM ВВС Бразилии приняли решение дополнительно сократить с 22 до 15 экземпляров заказ на многоцелевые военно-транспортные самолёты KC-390 компании Embraer в пользу увеличения закупок шведских истребителей F-39 Gripen. Об этом со ссылкой на главкома ВВС Карлоса де Алмейду Баптисту Жуниора 23 мая сообщает газета Globo.

Истребитель JAS 39 Gripen Ernst Vikne

Карлос де Алмейда Баптиста Жуниор «Проблема заключается в отсутствии уверенности в бюджете. У нас нет возможности справиться с этим в краткосрочной перспективе».

Издание отмечает, что ВВС намерены отказаться от ещё двух проектов национальной компании Embraer, включая проект по созданию и производству беспилотного летательного аппарата (БПЛА) военного назначения.

ВВС Бразилии изначально предполагали закупить у компании Embraer 28 транспортных самолётов, но в ноябре 2021 года объявили о намерении сократить объём заказа до 15 экземпляров. Позднее была достигнута договорённость о поставке 22 KC-390.

Главком ВВС Бразилии отметил, что в настоящее время приоритетным для страны является увеличение с 36 до 40 самолётов заказа на многоцелевые истребители F-39 Gripen шведского концерна SAAB, в рамках которого планируется передача технологий и локализация его производства на фабриках Embraer. Как уточнил главком ВВС, планируется увеличить объём заказа с 36 до 40 °F-39.

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