Бразилиа, 24 мая 2022, 01:49 — REGNUM ВВС Бразилии приняли решение дополнительно сократить с 22 до 15 экземпляров заказ на многоцелевые военно-транспортные самолёты KC-390 компании Embraer в пользу увеличения закупок шведских истребителей F-39 Gripen. Об этом со ссылкой на главкома ВВС Карлоса де Алмейду Баптисту Жуниора 23 мая сообщает газета Globo.
Издание отмечает, что ВВС намерены отказаться от ещё двух проектов национальной компании Embraer, включая проект по созданию и производству беспилотного летательного аппарата (БПЛА) военного назначения.
ВВС Бразилии изначально предполагали закупить у компании Embraer 28 транспортных самолётов, но в ноябре 2021 года объявили о намерении сократить объём заказа до 15 экземпляров. Позднее была достигнута договорённость о поставке 22 KC-390.
Главком ВВС Бразилии отметил, что в настоящее время приоритетным для страны является увеличение с 36 до 40 самолётов заказа на многоцелевые истребители F-39 Gripen шведского концерна SAAB, в рамках которого планируется передача технологий и локализация его производства на фабриках Embraer. Как уточнил главком ВВС, планируется увеличить объём заказа с 36 до 40 °F-39.
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