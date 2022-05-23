Вашингтон, 24 мая, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Общее число случаев со стрельбой в местах скопления людей в США по итогам 2021 года увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом, сообщило на своем сайте Федеральное бюро расследований (ФБР).

Cliff Эмблема ФБР

Так, в течение прошлого года в стране произошел 61 подобный инцидент. В каждом из них участвовал один стрелок. Кроме того, сообщается, что количество жертв и пострадавших в результате подобных происшествий в 2021 году достигло соответственно 103 и 140.

В ведомстве отметили, что с 2017 по 2021 годы в США прослеживается тенденция к росту числа фактов со стрельбой в местах скопления людей. За указанный период количество таких случаев возросло на 96,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в американском городе Нью-Йорк неизвестный открыл стрельбу в вагоне метрополитена. В результате инцидента пострадал один человек. Преступник с места происшествия скрылся.