Москва, , 01:25 — REGNUM Вспышка обезьяньей оспы в Европе будет погашена в ближайшее время и не сможет перейти в эпидемию. Соответствующее заявление сделал научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев в беседе с ТАСС.

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Специалист пояснил, что обезьянья оспа вызывает гораздо более лёгкое течение болезни, чем вирус натуральной оспы и об эпидемии говорить нельзя. По мнению Зверева, вспышку заболевания погасят в ближайшее время.

По предположению Зверева, утечка вируса могла произойти из лаборатории, либо какая-то группа людей могла привезти экзотическое животное из Африки, эти люди заразились сами и разнесли заболевание в несколько стран мира.

По словам эксперта, данный вирус изначально был обнаружен у земляных белок, которые заразили обезьян, а от обезьян затем заразились люди.

В пресс-службе Роспотребнадзора оценили вероятность завоза оспы обезьян в Россию как низкую, из-за ограничения авиасообщения в большую часть тех стран, где обнаружены случаи заражения этим видом оспы. Кроме того, проводившаяся до 1980 года вакцинация от натуральной оспы создала мощную иммунную прослойку, благодаря которой распространение оспы обезьян будет купировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США запускают на рынок партию вакцины от обезьяньей оспы.

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